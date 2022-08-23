«Мы сражаемся с ядерным государством». Нет оружия или объемов поставок, которые точно решат проблему войны — Тарас Чмут 23 августа, 17:15 Украинские военнослужащие готовят гаубицу Д-30 к стрельбе в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Руководитель крупнейшего украинского фонда помощи армии Повернись живим Тарас Чмут рассказал в интервью НВ о том, что нет оружия или объемов поставок вооружений в Украину, которые точно решат проблему войны.

«Нет какой-либо линейной зависимости. Мы сражаемся с ядерным государством. Представьте, что у нас завтра появляется 10 тыс. танков, а послезавтра по нам наносят ядерный удар. Помогут ли нам 10 тысяч танков в случае ядерного удара? Наверное, нет. Поэтому нет какой-то цифры, сколько нужно. Ее просто нет», — сказал Чмут НВ.

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Он добавил, что любая помощь важна и необходима, так как помогает компенсировать потери, нарастить потенциал или выиграть время.

«Но это не какая-то панацея и нет какого-то одного оружия, которое все решит. Это синергия разных видов, типов, образцов, от фото до авиации, от ракетных комплексов до банальных грузовиков, от приборов ночного видения до гранатометов», — объяснил руководитель фонда Повернись живим.

17 августа двадцать авторитетных американских экспертов и военных раскритиковали Белый дом, призвав значительно усилить поставки вооружения для ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужно около 50 западных РСЗО, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

9 августа заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS.

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