Швеция допускает производство оружия для Украины

11 августа, 23:55
Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

В результате встречи на конференции в Копенгагене, министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.

Об этом сообщает svt.se.

Во время встречи министров обороны на конференции в Копенгагене, были определены три основных направления долгосрочной поддержки. Швеция, которая предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных, может производить оружие для Украины.

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«Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях, но в конце концов мы видим, как мы объединяем это все воедино», — говорит Питер Хультквист.

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По словам Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину», — говорит Петер Хультквист.

https://www.youtube.com/watch?v=1t0mzJyLd6k
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооружение Швеция Военная помощь Война России против Украины

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