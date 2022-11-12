«Продолжаем усиливать давление». Шольц анонсировал новые санкции ЕС против Ирана

12 ноября, 16:08
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на следующей неделе Европейский Союз ужесточит санкции против Ирана.

Об этом он сказал в видеоролике, опубликованном в Twitter.

«Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство», - сказал Шольц.

Видео дня

Также канцлер Германии упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.

«Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, с помощью которого мы усиливаем давление на режим», — подчеркнул он.

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https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1591355759480012801

С середины сентября Иран охватили массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

По неофициальным данным, в результате протестов уже более 200 человек погибли и более 1000 были арестованы.

В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей. Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Евросоюз Германия Иран Санкции ЕС Санкции Олаф Шольц Война России против Украины

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