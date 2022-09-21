Тегеран и более десяти городов. Иран охватили крупнейшие протесты последних лет из-за ареста и гибели девушки, «неправильно» носившей хиджаб 21 сентября, 09:19 Протесты в Тегеране (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Иране достигли масштабного размаха протесты, спровоцированные смертью Махсы Амини — 22-летней девушки, задержанной иранской «полицией нравов» за «неправильное» ношение хиджаба и жестоко избитой.

Вечером 14 сентября иранка Махса Амини была задержана в Тегеране специальным полицейским отрядом, ответственным за публичное соблюдение строгих иранских правил для женщин. Девушку «уличили» в том, что она не носила хиджаб должным образом. Впоследствии стало известно, что после ареста молодую женщину жестоко истязали и избивали, в том числе по голове.



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Она впала в кому и 16 сентября умерла. Так Махса Амини стала одной из самых известных жертв агрессии и насилия в отношении женщин в Иране, а ее смерть спровоцировала волну протестов в стране.

Акции длятся уже четыре дня и охватили не только Тегеран, но и как минимум 13 других городов страны, известно о пяти погибших и 250 задержанных, сообщают Reuters и CNN. По данным ООН, тысячи людей вышли на улицы иранской столицы, а также городов Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Саккес и Санандадж. К возмущению произволом властей и силовых структур Ирана добавились многие другие претензии к властям страны, включая вопросы прав человека и сложную экономическую ситуацию в государстве, на которое наложены жесткие международные санкции.

Это самые серьезные уличные протесты в Иране после прошлогодних столкновений из-за дефицита воды. При этом власти Ирана обвиняют неких «иностранных агентов» и «террористов» в подстрекательстве к насилию.

Наиболее жесткие столкновения с силовиками произошли в Курдистане, где сообщается о гибели по меньшей мере трех человек.

В социальных сетях распространяются видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных шествий по улицам иранских городов.

Вечером 20 сентября сообщалось, что толпа в Тегеране двигалась в сторону резиденции духовного лидера Ирана и фактического главы государства аятоллы Хаменеи.



Пытаясь разрядить напряженность, помощник аятоллы Али Хаменеи выразил соболезнования семье Махсы Амини, заявив, что верховный лидер якобы был опечален ее смертью. Он посетил дом семьи Амини в провинции Курдистан, заверив, что все органы власти «примут меры для защиты нарушенных прав»

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