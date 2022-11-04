Президент Ирана ответил на слова Байдена об «освобождении» страны 4 ноября, 13:17 Раиси заявил, что Иран был освобожден Исламской революцией 43 года назад (Фото:Majid Asgaripour/WANA via Reuters)

Президент Ирана Ибрагим Раиси резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена об «освобождении» страны.

Во время своего выступления, которое транслировано местное телевидение, он ответил, что Иран был освобожден Исламской революцией 1979 года, пишет Reuters.

«Я говорю Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — сказал Раиси.

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3 ноября Байден заявил, что Иран вскоре будет освобожден. Он сделал это заявление после того как люди подняли мобильные телефоны с надписью Свободный Иран во время предвыборной акции в поддержку представителя Демократической партии Майка Левина.

С середины сентября Иран охватили массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

По неофициальным данным, в результате протестов уже более 200 человек погибли и более 1000 были арестованы.



В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей. Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции.