Шериф официально прокомментировал стрельбу в техасской школе

Шериф Санта Фе Эд Гонсалес официально прокомментировал стрельбу в школе этого города. Согласно его заявлению, на данный момент стрельба прекратилась, а пострадавшим оказывается помощь.

По его словам, точное число погибших в результате стрельбы на данный момент точно неизвестно, но оно между восемью и десятью лицами. Среди них есть как школьники, так и взрослые сотрудники школы.

Среди раненных - офицер полиции.

На данный момент помещение школы осматривают, чтобы убедиться, что нет других пострадавших, жертв или источников опасности.

Шериф также заявил, что два человека были задержаны.

