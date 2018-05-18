Шериф официально прокомментировал стрельбу в техасской школе

Шериф Санта Фе Эд Гонсалес официально прокомментировал стрельбу в школе этого города. Согласно его заявлению, на данный момент стрельба прекратилась, а пострадавшим оказывается помощь.
По его словам, точное число погибших в результате стрельбы на данный момент точно неизвестно, но оно между восемью и десятью лицами. Среди них есть как школьники, так и взрослые сотрудники школы.
Media briefing from @SheriffEd_HCSO https://t.co/c8HUyarBYp— HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 мая 2018 г.
Среди раненных - офицер полиции.
На данный момент помещение школы осматривают, чтобы убедиться, что нет других пострадавших, жертв или источников опасности.
Шериф также заявил, что два человека были задержаны.
One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown.— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 мая 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что в результате стрельбы в школе города Санта Фе в штате Техас погибло не менее восьми человек. О стрельбе уже доложили президенту США Дональду Трампу.
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