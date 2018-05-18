Шериф официально прокомментировал стрельбу в техасской школе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На данный момент стрельба прекратилась, пострадавшим оказывают помощь
Фото: @HCSOTexas

На данный момент стрельба прекратилась, пострадавшим оказывают помощь

Шериф Санта Фе Эд Гонсалес официально прокомментировал стрельбу в школе этого города. Согласно его заявлению, на данный момент стрельба прекратилась, а пострадавшим оказывается помощь.

По его словам, точное число погибших в результате стрельбы на данный момент точно неизвестно, но оно между восемью и десятью лицами. Среди них есть как школьники, так и взрослые сотрудники школы.

Среди раненных - офицер полиции.

На данный момент помещение школы осматривают, чтобы убедиться, что нет других пострадавших, жертв или источников опасности.

Шериф также заявил, что два человека были задержаны.

Ранее СМИ сообщали, что в результате стрельбы в школе города Санта Фе в штате Техас погибло не менее восьми человек. О стрельбе уже доложили президенту США Дональду Трампу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове