В Техасе произошла стрельба в школе, убиты восемь человек - СМИ

В Техасе, в пригороде Хьюстона произошла стрельба в школе, по данным местных СМИ есть жертвы.

Как пишет CBS со ссылкой на источники, погибли восемь человек. По данным CNN, преступник, окрывший огонь задержан.

Точных данных о жертвах в данный момент нет, в полиции лишь заявили, что убитых большое.