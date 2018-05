В Техасе произошла стрельба в школе, убиты восемь человек - СМИ

В Техасе, в пригороде Хьюстона произошла стрельба в школе, по данным местных СМИ есть жертвы.

Как пишет CBS со ссылкой на источники, погибли восемь человек. По данным CNN, преступник, окрывший огонь задержан.

Точных данных о жертвах в данный момент нет, в полиции лишь заявили, что убитых большое.

UPDATE: At least 8 students dead ad more injured in Friday morning mass shooting, according to sources. https://t.co/12F3qpaEhY #KHOU11 pic.twitter.com/ZzkjRor3jC