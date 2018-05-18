В Техасе произошла стрельба в школе, убиты восемь человек - СМИ

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В Техасе произошла стрельба в школе, убиты восемь человек - СМИ
@HCSOTexas

В  Техасе, в пригороде Хьюстона произошла стрельба в школе, по данным местных СМИ есть жертвы.

Как пишет CBS со ссылкой на источники, погибли восемь человек. По данным CNN, преступник, окрывший огонь задержан.

Точных данных о жертвах в данный момент нет, в полиции лишь заявили, что убитых большое.

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