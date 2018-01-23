"Шатдаун" в США: Трамп подписал временный бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США до 8 февраля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Хотя трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась, республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство может вновь оказаться без денег.

При этом республиканцы дали заверения демократам, что вынесут в ближайшие дни на голосование законопроект о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Для прохождения бюджетного законопроекта через Сенат необходима поддержка минимум 60 сенаторов, то есть республиканцы не могут принять его без поддержки хотя бы части демократов.

Демократы настаивают на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.

Проблемным моментом также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.

Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования и строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее Конгресс США проголосовал за резолюцию о возобновлении финансирования работы правительства.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун". Это означает практически полное прекращение финансирования госструктур. "Шатдаун" может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней.