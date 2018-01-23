Конгресс США проголосовал за возобновление работы правительства

В понедельник, 22 января, Конгресс США проголосовал за резолюцию о возобновлении финансирования работы правительства.

За возобновление работы до 8 февраля проголосовали 265 конгрессменов, 149 высказались против.

Документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

LIVE: House voting on spending measure to reopen and fund the federal government through Feb. 8th https://t.co/8TfoMlISlI — NBC News (@NBCNews) 22 января 2018 г.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун". Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.