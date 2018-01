Конгресс США проголосовал за возобновление работы правительства

В понедельник, 22 января, Конгресс США проголосовал за резолюцию о возобновлении финансирования работы правительства.

За возобновление работы до 8 февраля проголосовали 265 конгрессменов, 149 высказались против.

Документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

LIVE: House voting on spending measure to reopen and fund the federal government through Feb. 8th https://t.co/8TfoMlISlI