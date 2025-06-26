«Меня замораживали и пытали». Тихановский выступил на сессии ООН по правам человека

Белорусский блогер и политик Сергей Тихановский , который вышел на свободу 21 июня, выступил на сессии ООН по правам человека. Он призвал использовать все возможные ресурсы для спасения политических заключенных.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщил правозащитный центр Вясна.

«Меня пытали. Меня держали в одиночной камере. Меня замораживали. Мне даже не давали ручки, чтобы написать несколько слов. Годами я не получал ни одного письма, даже от дочери. Они наполняли мои уши ложью и пропагандой. Они пытались убедить меня, что все обо мне забыли. То, что происходит в белорусских тюрьмах, — это не правоохранительные органы», — рассказал Тихановский.

Он заявил, что более тысячи человек до сих пор остаются в заключении, и подчеркнул необходимость продолжать борьбу за каждого из них. Тихановский подчеркнул, что это не политический, а гуманитарный вопрос, который касается не только прав человека, но и «жизни и смерти».

Он также призвал Генерального секретаря ООН вмешаться в ситуацию и использовать все имеющиеся ресурсы для спасения людей. Отдельно он обратился к международному сообществу с призывом высказать свою позицию относительно событий в Беларуси.

Освобождение Сергея Тихановского

21 июня в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых одна из центральных фигур событий 2020 года — блогер Сергей Тихановский.

22 июня на пресс-конференции в Вильнюсе Тихановский поблагодарил президента США Дональда Трампа и заявил, что лидером белорусской оппозиции остается его жена Светлана Тихановская.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в якобы грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В борьбу за пост президента Беларуси вступила жена блогера Светлана Тихановская. После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты.