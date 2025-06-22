«Лидером остаётся моя жена». Освобожденный политзаключенный Сергей Тихановский обратился к беларусам

Белорусский блогер и политик Сергей Тихановский , который вышел на свободу 21 июня, призвал белорусов продолжать борьбу с режимом диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Наша Ніва.

«Позвольте рассказать, как я вижу будущее Беларуси. Там (в тюрьмах — ред.) тех, кто борется против этого, называют предателями. Я же считаю предателем каждого, кто не продолжает бороться. Мы должны противостоять Лукашенко», — заявил Тихановский на следующий день после освобождения в Вильнюсе.

В своём первом публичном заявлении после освобождения он поблагодарил президента США Дональда Трампа.

«Выражаю личную благодарность президенту США Дональду Трампу. Он обладает такой силой, что одним своим словом может освободить всех политзаключённых в Беларуси. Я попрошу его произнести это слово», — заявил Тихановский.

Он подчеркнул: «Лидером оппозиции является моя жена — Светлана Тихановская, и я ни на что не собираюсь здесь претендовать. Лидером не может быть человек, который пять лет просидел в изоляции. Таких лидеров, как я, у нас тысячи».

21 июня в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых одна из центральных фигур событий 2020 года блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в якобы грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В борьбу за пост президента Беларуси вступила супруга блогера Светлана Тихановская. После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты.