«Он для меня герой». Тихановский заявил, что «абсолютно поддерживает» Украину и Зеленского

Сергей и Светлана Тихановские во время пресс-конференции 22 июня 2025 года (Фото: Наша Ніва)

Освобожденный 21 июня белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявил на первой пресс-конференции после освобождения, что поддерживает Украину и ее президента Владимира Зеленского.

«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно», — передает слова Тихановского Наша Ніва.

Он также объяснил свою поездку в оккупированный Россией Крым в 2017 году тем, что «тогда не был политиком и не думал о политических вопросах», а «ехал туда как паломник».

Тихановский подчеркнул, что никогда не являлся пророссийским политиком.

«У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет», — сказал белорусский оппозиционер.

Освобождение Сергея Тихановского

21 июня в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых одна из центральных фигур событий 2020 года — блогер Сергей Тихановский.

22 июня на пресс-конференции в Вильнюсе Тихановский поблагодарил президента США Дональда Трампа и заявил, что лидеркой белорусской оппозиции остается его жена Светлана Тихановская.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в якобы грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В борьбу за пост президента Беларуси вступила жена блогера Светлана Тихановская. После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты.