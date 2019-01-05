Сербы снова вышли на акцию протеста против президента Вучича Сегодня, 21:14 18 Цей матеріал також доступний українською К протесту присоединились жители ещё нескольких городов

В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича.

Об этом сообщает сербское издание Правда.

"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют её от нас", - заявляют активисты.

Акции протеста начались перед зданием одного из факультетов Белградского университета и на площади в городе Крагуевац.

Также к протестным манифестациям присоединился города Ниш.

29 декабря, в столице Сербии Белграде граждане вышли на антиправительственные протесты и скандировали "Вучич – злодей".

15 декабря около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Вучич.