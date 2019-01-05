Сербы снова вышли на акцию протеста против президента Вучича
В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича.
Об этом сообщает сербское издание Правда.
"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют её от нас", - заявляют активисты.
Акции протеста начались перед зданием одного из факультетов Белградского университета и на площади в городе Крагуевац.
Также к протестным манифестациям присоединился города Ниш.
29 декабря, в столице Сербии Белграде граждане вышли на антиправительственные протесты и скандировали "Вучич – злодей".
15 декабря около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Вучич.