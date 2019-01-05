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Сербы снова вышли на акцию протеста против президента Вучича

Сегодня, 21:14
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К протесту присоединились жители ещё нескольких городов

В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича.

 Об этом сообщает сербское издание Правда.

"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют её от нас", - заявляют активисты.

Акции протеста начались перед зданием одного из факультетов Белградского университета и на площади в городе Крагуевац.

Также к  протестным манифестациям присоединился города Ниш.

29 декабря, в столице Сербии Белграде граждане вышли на антиправительственные протесты и скандировали  "Вучич – злодей".

15 декабря около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Вучич.

Теги:   Протест Александр Вучич Сербия

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