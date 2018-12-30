"Вучич - злодей": В Сербии снова протестуют против президента Сегодня, 10:30 40 Цей матеріал також доступний українською Протестующие требуют дать свободу СМИ

В субботу, 29 декабря, в столице Сербии Белграде граждане снова вышли на антиправительственные протесты против президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии.

Об этом сообщает Reuters.

Сербы скандировали Вучич-злодей, требуя дать свободу СМИ и прекратить нападки на журналистов и оппозиционных политиков.

В Сербии не прекращаются протесты против избрания Вучича президентом, на улицы вышли тысячи людей

Напомним, в Белграде 15 декабря около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Вучич.