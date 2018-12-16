В Сербии "желтые жилеты" протестовали против ультраправой политики президента Вучича
В столице Сербии Белграде в субботу, 15 декабря, около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Александар Вучич.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что некоторые протестующие были одеты в желтые жилеты подобно демонстрантам во Франции и Бельгии.
Марш под лозунгом "Остановить кровавые рубашки!" был направлен против политики право-национального правительства и президента страны Александара Вучича, а также против односторонней подачи новостей в пользу власти в программах общественно-правового вещания.
Thousands of demonstrators march in heavy snow in #Belgrade to protest what they say is a crackdown by the government of President #Aleksandar_Vucic on opposition parties and the media. #Sharjah24 pic.twitter.com/zw8bjHpGAo- الشارقة 24 (@ sharjah24) 15 декабря 2018 г.
Активисты прошли мимо резиденции президента страны и здания, где базируется государственный телеканал RTS, с призывами к Вучичу подать в отставку.
Почему Запад одевает "желтые жилеты"
Напомним, во Франции уже пятую субботу тысячи "желтых жилетов" протестуют за снижение цен на топливо, налогов и повышение минимального размера оплаты труда. Протесты также проходили в Брюсселе, Бельгия.