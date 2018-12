В Сербии "желтые жилеты" протестовали против ультраправой политики президента Вучича

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что некоторые протестующие были одеты в желтые жилеты подобно демонстрантам во Франции и Бельгии.

Марш под лозунгом "Остановить кровавые рубашки!" был направлен против политики право-национального правительства и президента страны Александара Вучича, а также против односторонней подачи новостей в пользу власти в программах общественно-правового вещания.

Thousands of demonstrators march in heavy snow in #Belgrade to protest what they say is a crackdown by the government of President #Aleksandar_Vucic on opposition parties and the media. #Sharjah24 pic.twitter.com/zw8bjHpGAo