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В Сербии "желтые жилеты" протестовали против ультраправой политики президента Вучича

Сегодня, 13:08
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Протестующие требовали отставки сербского президента

Twitter/@ mnaEN

В столице Сербии Белграде в субботу, 15 декабря, около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, которую проводит сербский президент Александар Вучич.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что некоторые протестующие были одеты в желтые жилеты подобно демонстрантам во Франции и Бельгии.

Марш под лозунгом "Остановить кровавые рубашки!" был направлен против политики право-национального правительства и президента страны Александара Вучича, а также против односторонней подачи новостей в пользу власти в программах общественно-правового вещания.

Активисты прошли мимо резиденции президента страны и здания, где базируется государственный телеканал RTS, с призывами к Вучичу подать в отставку.

Почему Запад одевает "желтые жилеты"

Напомним, во Франции уже пятую субботу тысячи "желтых жилетов" протестуют за снижение цен на топливо, налогов и повышение минимального размера оплаты труда. Протесты также проходили в Брюсселе, Бельгия.

Теги:   Протест Белград Александр Вучич Сербия

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