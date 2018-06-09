Сенцова осмотрели российские медики

Украинского политзаключенного Олега Сенцова обследовали медики Лабытнангской городской больницы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

"Сенцову Олегу Геннадьевичу проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Сенцов, отказавшийся от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание.

Суть врачебных рекомендаций и состояние здоровья Олега Сенцова, голодающего уже 27-й день, в сообщении не уточняются.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме в городе Лабытнанги, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

На данный момент в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических узника с украинским гражданством.

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