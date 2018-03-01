Рада призвала мировое сообщество помочь в освобождении украинцев из тюрем в РФ

Депутаты Верховной Рады поддержали обращение к парламентам иностранных государств с призывом осудить политических репрессий России против граждан Украины и помочь освободить политических заключенных из тюрем РФ.

За соответствующее постановление проголосовал 241 народный депутат.

В обращении Рада просит использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Также ВР просит сделать все, чтобы освободить украинцев, которые незаконно содержатся Россией, в частности: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Сергея Литвинова, Виктора Шура, Алексея Чирния, Валентина Выговского, Руслана Зейтуллаева, Юрия Примова, Рустема Ваитова, Ферата Сайфуллаева, Александра Костенко, Андрея Коломийца, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова, Эмиля Джемаденова, Марлена Асанова, Сейрана Салиев, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова, Сервера Зекиряева, Эрнеста Аметова, Евгения Панова, Дмитрия Штыбликов, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки, Глеба Шаблия, Алексея Стогния, Николая Шиптура, Эмиля Минасова, Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Кязима Аметова, Руслана Трубача, Исмаила Рамазанова, Евгения Каракашева.

Также Рада просит прилагать усилия, чтобы освободить всех других незаконно заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины на территории Российской Федерации.