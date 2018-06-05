Врачи прогнозируют ухудшение здоровья Сенцова к 30-му дню голодовки - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Диндзе заявил, что врачи, которые наблюдают за состоянием его подзащитного, ожидают до 30-го дня голодовки негативной реакции, которая потребует их вмешательства.

После этого, по словам адвоката, Сенцова будут зондировать и заливать питательную смесь в нос, сообщает Радио Свобода.

"Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет роковой. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - отметил адвокат.

Он также рассказал, что выглядит Сенцов нормально, врачи сделали ультразвуковое исследование, которое показало, что внутренние органы в норме.

Ранее сообщалось, что Сенцов сделал заявление о необходимости исповедоваться.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года вместе с еще двумя людьми по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.