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Сенат США принял бюджет для предотвращения очередного шатдауна

Сегодня, 00:20
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ЕРА

Сенат США

Сенат США утвердил законопроект о финансировании ряда министерств до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки правительства.

Как уточняет The Hill, согласованный бюджет выделяет лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой вместо $5,7 млрд, которые требовал американский президент Дональд Трамп.

Теперь законопроект должна принять палата представителей, а затем документ попадет на стол к главе Белого дома.

Ранее в Сенате США заявили, что президент Дональд Трамп объявит ЧП в стране для получения финансирования для пограничной стены.

Перед этим сообщалось, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли предварительной договоренности по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Теги:   США Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп Госбюджет Сенат США

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