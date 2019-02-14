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В Сенате США заявили, что Трамп объявит чрезвычайное положение для получения финансирования стены

Сегодня, 22:40
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ЕРА

Дональд Трамп

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что президент Дональд Трамп объявит ЧП в стране для получения финансирования для пограничной стены, передает CNN.

"У меня только что была возможность переговорить с президентом Трампом, и он готов подписать законопроект (о финансировании правительства - ред). Одновременно с этим он подпишет декларацию о введении в стране режима ЧП. И я намерен поддержать подписание декларации о введении ЧП", - сказал Макконнелл.

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет законопроект о финансировании и "примет другие исполнительные меры, включая чрезвычайное положение в стране".

СМИ сообщали, что Трамп готовится ввести режим ЧП вдоль южной границы США.

Ранее, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли предварительной договоренности по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

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