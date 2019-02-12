В Конгрессе США достигли предварительной договоренности по строительству стены, позволяющей избежать "шатдауна"
Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли предварительной договоренности по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Как сообщает Reuters со ссылкой на сенатора-республиканца Ричарда Шелби, договоренность должна помочь Вашингтону избежать новой приостановки работы правительственных служб.
Конкретизировать достигнутые договоренности Шелби не стал, однако подтвердил, что демократам и республиканцам удалось достичь принципиального соглашения по финансированию программ пограничной безопасности до 30 сентября.
Шелби не уточнил, согласился ли президент Дональд Трамп с достигнутыми условиями соглашения. Вместе с тем он отметил, что участники переговоров держали в курсе представителей Белого дома.
"У нас был удачный вечер. Мы достигли принципиальной договоренности", - цитирует сенатора газета The Hill.
Законодатели не стали раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду, 13 февраля.
Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.