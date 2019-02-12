В Конгрессе США достигли предварительной договоренности по строительству стены, позволяющей избежать "шатдауна" Вчера, 06:09 1522 Цей матеріал також доступний українською EPA Договоренность должна помочь Вашингтону избежать нового "шатдауна" EPA

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли предварительной договоренности по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщает Reuters со ссылкой на сенатора-республиканца Ричарда Шелби, договоренность должна помочь Вашингтону избежать новой приостановки работы правительственных служб.

Конкретизировать достигнутые договоренности Шелби не стал, однако подтвердил, что демократам и республиканцам удалось достичь принципиального соглашения по финансированию программ пограничной безопасности до 30 сентября.

Шелби не уточнил, согласился ли президент Дональд Трамп с достигнутыми условиями соглашения. Вместе с тем он отметил, что участники переговоров держали в курсе представителей Белого дома.

"У нас был удачный вечер. Мы достигли принципиальной договоренности", - цитирует сенатора газета The Hill.

Законодатели не стали раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду, 13 февраля.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

