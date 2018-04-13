Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по Сирии

Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени

В пятницу, 13 апреля, пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят ситуацию в Сирии

Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени, передает РИА Новости.

Инициатором заседания при участии генсека ООН инициировала РФ.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.