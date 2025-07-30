«Самые жесткие за последние семь лет». Минфин США ввел санкции против торговцев иранской нефтью

Минфин США ввел самые жесткие за последние семь лет санкции против Ирана — нацеленные на международную судоходную сеть, контролируемую известным нефтетрейдером Хоссейном Шамхани.

Об этом 30 июля сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, его отец Али Шамхани — один из старших советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. США ввели против них санкции вместе с десятками других лиц, компаний и судов.

«Эти санкции знаменуют собой самую серьезную эскалацию санкций в отношении Тегерана с момента возвращения президента Дональда Трампа на пост в начале этого года. Они были введены через неделю после того, как ЕС ввел санкции против Шамхани и нескольких ключевых компаний его сети. Трамп посылал противоречивые сигналы об ужесточении ограничений в отношении Ирана после того, как в июне нанес удар по ядерным объектам страны», — пишет Bloomberg.

Представители Минфина США заявили, что Шамхани-младший использовал политическое влияние своего отца, чтобы собрать флот танкеров и контейнеровозов, которые перевозили нефть и нефтепродукты на миллиарды долларов из Ирана и страны-агрессора РФ для клиентов по всему миру —часто через несколько уровней подставных компаний.

«Эти действия ставят Америку на первое место — они нацелены на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов», — заявил глава Минфина Скотт Бессент.

Заместитель главы ведомства Майкл Фолкендер заявил, что администрация президента Трампа стремится сократить экспорт иранской нефти.

«Наша цель — ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил ядерную угрозу, сократил программу по баллистическим ракетам и прекратил поддержку террористических групп», — сказал он.

Санкции Минфина США направлены против ряда компаний Шамхани, в том числе дубайской торговой компании Milavous Group Ltd., Ocean Leonid Investments Ltd. и Crios Shipping, подытожили в Bloomberg.

2 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что режим аятолл в Иране в рамках военного конфликта с Израилем планировал заминировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа.

По их информации, вскоре после начала воздушных ударов Израиля иранские военнослужащие загрузили морские мины на суда в Персидском заливе.

Собеседники Reuters предположили, что Иран на самом деле не собирался минировать пролив, но использовал эту угрозу как прием, чтобы повлиять на США. Однако парламент Ирана проголосовал за блокирование прохода после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

При этом окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности исламской республики, но он этого не сделал, подытожили в агентстве.