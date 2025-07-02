Иран в ходе военного конфликта с Израилем планировал заминировать Ормузский пролив , через который проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа, сообщает Reuters .

По данным источников издания, вскоре после начала воздушных ударов Израиля иранские военные загрузили морские мины на суда в Персидском заливе.

Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран серьезно намеревается заблокировать один из самых загруженных в мире судоходных путей и вызвать трудности для мировой торговли. В результате мины не были установлены в проливе, однако до сих пор неясно, выгрузили ли их с судов.

Собеседники Reuters предположили, что Иран на самом деле не собирался минировать пролив, но использовал эту угрозу как прием, чтобы повлиять на США. Однако парламент Ирана проголосовал за блокирование прохода после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

При этом окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности исламской республики, но он этого не сделал. В Белом доме заявили, что Ормузский пролив остается открытым благодаря «блестящему проведению операции», которая «значительно ослабила» Иран, а также успешной кампании против хуситов.

Инфографика: NV

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море. Он находится между Ираном и Оманом и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через этот пролив.

Движение по Ормузскому проливу ни разу полностью не блокировалось, однако несколько раз нарушалось в результате военных столкновений. Иран неоднократно использовал угрозу закрыть пролив как аргумент в конфликтах, в частности с США.