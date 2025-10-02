Украина бьет по нефтепереработке: будет ли в России топливный коллапс — BBC Verify 2 октября, 22:40 Некоторые российские заправки приостановили работу, чтобы «переждать кризис», вместо того, чтобы работать себе в убыток (Фото: BBC)

Украина увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в последние месяцы, что привело к дефициту топлива и росту цен в некоторых регионах РФ, выяснили Ольга Робинсон, Мэтт Мерфи, Ярослава Кирюхина для BBC Verify.

Атаки дронів на нафтопереробні заводи — деякі з яких сягали вглиб Росії - різко зросли в серпні й залишалися значними у вересні, показав аналіз російських медіа та підтверджених відеоматеріалів.

Від початку року уражений 21 із 38 великих нафтопереробних заводів країни — де сиру нафту переробляють у пальне, таке як бензин і дизель — а кількість успішних атак уже на 48% перевищила показник за весь 2024 рік.

Звичайні росіяни, схоже, відчувають наслідки ударів: підтверджені відео показують черги на автозаправках. Деякі заправки призупинили роботу, щоб «перечекати кризу», замість того, щоб працювати собі у збиток, повідомив один із керівників російським ЗМІ.

Служба безпеки України (СБУ) не відповіла на запит про коментар.

Але президент Володимир Зеленський заявляв, що завдання шкоди нафтовій промисловості Росії є ключовим інструментом примусу до переговорів.

«Найефективніші санкції - ті, що діють найшвидше — це пожежі на нафтопереробних заводах Росії, її терміналах, нафтобазах, — сказав український лідер в одному вересневому зверненні. — Ми суттєво обмежили нафтову промисловість Росії, і це суттєво обмежує війну».

Наш аналіз показує, що кількість зафіксованих атак досягла рекордного рівня у серпні - українські дрони вразили 14 НПЗ, а у вересні - вісім.

Зростання відбулося після короткої паузи, яка збіглася зі сплеском дипломатичних зусиль, під час яких Дональд Трамп намагався посприяти укладенню угоди про припинення вогню між Києвом і Москвою.

Деякі атаки здійснювали по об'єктах вглибині Росії. Наприкінці вересня СБУ двічі успішно вразила нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані.

Супутникові знімки показали клуби диму, що здіймалися з підприємства, розташованого більш ніж за 1100 км від українського кордону.

Фото: BBC

Україна також атакувала одні з найприбутковіших об'єктів Росії. НПЗ біля Волгограда цьогоріч став мішенню шість разів — серпневий удар змусив його припинити роботу на місяць. Великий рязанський завод із січня атакували п’ять разів.

Генштаб України раніше заявляв, що НПЗ у Самарі та Саратові використовуються в рамках військової логістики. Обидва регіони останніми тижнями атакували дрони, при цьому два з трьох заводів у Самарській області зупинили роботу.

Фото: BBC

Джастін Крамп, колишній офіцер британської армії та генеральний директор консалтингової компанії Sibylline, сказав BBC Verify, що Україна давно атакує нафтову та газову промисловість Росії. Але він зазначив, що хвиля ударів свідчить про те, що військові та спецслужби визначили цю тактику як «основну кампанію».

«Ця кампанія очевидно стала об'єктом значних інвестицій і керується розвідувальною оцінкою того, що завдасть найбільшої шкоди Росії», — сказав Крамп.

Виміряти, наскільки удари впливають на виробництво бензину та дизеля, складно, оскільки Росія у травні 2024 року засекретила статистику щодо виробництва пального після попередньої серії атак на НПЗ.

Однак аналіз BBC Verify показав, що щонайменше десять НПЗ були змушені повністю або частково зупинити роботу з серпня, а агентство Reuters повідомило, що у певні дні національне виробництво знижувалося на цілих 20%.

У січні удар безпілотника по Рязанському нафтопереробному заводу спричинив потужний вибух, що змусило його тимчасово призупинити роботу / Фото: Telegram

Є докази того, що удари по НПЗ впливають на цивільне життя в окремих регіонах Росії. Підтверджені BBC Verify відео показали черги на заправках на Далекому Сході та на трасі між Санкт-Петербургом і Москвою, а призначені Кремлем чиновники запровадили нормування бензину в окупованому Криму.

Власники малих та незалежних заправок у Сибіру розповіли російським ЗМІ, що їм довелося закритися через постійні проблеми з постачанням пального. Один керівник у Новосибірській області порівняв ситуацію з гіперінфляцією у пострадянській Росії.

«На мою думку, ми не мали такої кризи з 1993−1994 років, — сказав він місцевому виданню „Преценент ТВ“. — Багато заправок зараз призупинили роботу. Можливо, краще перечекати кризу, ніж працювати у збиток».

Хоча в Росії традиційно ціни зростали через літні поїздки та ремонт НПЗ, атаки дронів погіршили ситуацію.

Роздрібні ціни на бензин злетіли, тоді як гуртові - за якими рітейлери купують у виробників — зросли ще швидше, піднявшись із січня на 40%.

Жорстко контрольовані державою російські ЗМІ натякнули, що ключовим фактором дефіциту є атаки дронів: ділова газета «Коммерсант» пов’язала нестачу з «позаплановими зупинками НПЗ».

Однак цивільне населення у західних регіонах Росії - включно з Московською та Краснодарською областями — загалом не зазнало впливу.

Деякі з тих, хто говорив із BBC, сказали, що не знали про дефіцит в інших регіонах країни.

Російські чиновники наполягають, що ситуація під контролем. Під час брифінгу цього тижня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «уряд вживає необхідних заходів» для подолання дефіциту.

Але минулого тижня віцепрем'єр Олександр Новак оголосив, що часткова заборона на експорт бензину продовжена до кінця 2025 року. Опозиційний політик Володимир Мілов зазначив, що це обмеження є відносно невеликим і «не врятує внутрішній ринок».

Наскільки удари впливають на здатність Москви використовувати нафтові доходи для фінансування війни проти України, також незрозуміло.

Більшість російського експорту нафти — це неочищена сира нафта, яка, схоже, не постраждала від атак. Аналіз Bloomberg наприкінці вересня показав, що експорт сирої нафти — хоча й менш прибутковий, ніж бензин і дизель — досяг рекордного рівня.

Крамп зауважив, що вплив ударів можна було б посилити, якби Захід ухвалив «додаткові заходи» і санкції проти експорту нафти, але наголосив, що навіть зараз атаки підривають здатність Москви вести війну.

«Ця кампанія сама по собі не поставить Росію на коліна, але точно посилює біль від затяжного конфлікту».

Матеріал підготовлений за участю Крістін Джеванс