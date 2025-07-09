В Германии выяснили, что Russia Today финансировала портал исламизма на территории страны

Власти Германии заявили, что интернет-порталу Red, который поддерживал исламистские группировки и резко выступал против Израиля, финансово и кадрово помогал пропагандистский Russia Today .

Об этом в среду, 9 июля, сообщает издание DW.

Как отметили журналисты, портал объявил о закрытии еще в мае, однако продолжал вести соцсети. США предупреждали немецкие власти о связи портала с кремлевскими СМИ еще осенью 2024 года. В мае 2025 года об этом заявили и в Евросоюзе.

Реклама

DW пишет, что Red основали в январе 2023 года. Сайт быстро набрал сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Там публиковали в основном материалы на английском языке, эксклюзивные интервью с представителями террористических группировок ХАМАС, Ансар Аллах (йеменские хуситы), Хезболла, Палестинский исламский джихад, Народный фронт освобождения Палестины.

Red называл их «осью сопротивления», а самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, совершенную террористами ХАМАС 7 октября 2023 года, — «днем, когда Газа вырвалась из тюрьмы, а группы сопротивления атаковали поселенческо-колониальное государство Израиль».

Портал также активно освещал пропалестинские акции немецких студентов, а по некоторым данным, и координировал их.

Однако, по данным DW, ни власти Германии, ни госорганы США или Евросоюза не привели точных данных или документов о том, как именно RT поддерживала Red. Это дало порталу широкие возможности опровергать эти обвинения. Он выпустил несколько объемных редакционных текстов, где подробно опроверг связи с РФ. Red считает, что госорганы стран Запада сделали выводы только на основе материалов в СМИ, а доказательств не привели, потому что их нет.