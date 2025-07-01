Конфликт Азербайджана и России. Каковы причины и возможные последствия — анализ ВВС 1 июля, 12:38 В Баку задержали сотрудников российского госСМИ (Фото: Азертадж)

Дипломатический конфликт вокруг смерти двух азербайджанцев в Екатеринбурге вызвал вторую за год публичную ссору между двумя странами — Россией и Азербайджаном. Журналисты ВВС Магеррам Зейналов и Григор Атанесян разобрались в отношениях этих государств. NV публикует их материал на правах информационного сотрудничества.

У понеділок в офісі російської агенції «Супутник» у Баку заарештували, як стверджується, двох агентів ФСБ. Близькі до влади азербайджанські видання лають російську владу та особисто президента Володимира Путіна. У Москві кажуть, що така відповідь на дії російських правоохоронців не виправдана.

Але жорстка реакція Баку є результатом масштабних зрушень у геополітиці регіону. Ще кілька років тому такі трагедії так не впливали на відносини двох країн.

Азербайджан дозволяє собі силові дії проти Росії. Що це значить

Однак зараз Азербайджан стає регіональною державою, яка заперечує домінуючу роль Москви на Південному Кавказі, кажуть експерти, і пов’язують претензії до Росії саме з цим.

Коли вибачень недостатньо

У п’ятницю в Єкатеринбурзі правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до вбивств у 2001-му, 2010-му та 2011 роках. У ході затримання вихідці з Азербайджану брати Зіяддін та Гусейн Сафарови померли. Ще кількох людей госпіталізували.

Reuters Катастрофа з азербайджанським літаком стала найсерйознішим випробуванням у відносинах двох країн за багато років

Азербайджанські джерела стверджують, що Сафарових «жорстоко вбили» силовики під час затримання. У Слідчому комітеті Росії заявили, що один із братів помер від серцевого нападу, а причини смерті другого уточнюють.

Незабаром після того, що сталося, стало ясно, що трагедія серйозно вплине на відносини двох країн.

У Баку скасували візит віцепрем'єра РФ Олексія Оверчука та концерти російських музикантів. Паралельно, провладна азербайджанська преса почала жорстко критикувати Росію. «У справі кривавих розправ Путін випередив самого Сталіна», стверджується в одній статті. В іншій дії єкатеринбурзьких силовиків називають «каральним рейдом».

Те, що відбувається, нагадує кризу, яка розгорілася наприкінці минулого року, коли російська система ППО помилково підбила азербайджанський пасажирський літак. Загинули понад половина пасажирів, у тому числі пілоти, які встигли довести підбитий літак до Казахстану.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагав від Росії визнання вини та ретельного розслідування. Путін вибачився, але цього виявилося замало. Почалася війна пропаганд, у Баку закрили структуру Росспівробітництва «Російський дім», звинувативши у шпигунстві, і вимагали закрити відділення російського державного видання «Супутник».

Але «Супутник» продовжив працювати. А цього понеділка в офіс прийшла поліція з обшуками. У результаті двох співробітників російського агентства затримали — азербайджанська поліція називає їх співробітниками ФСБ. Голову видання Ігоря Картавих та співробітника Євгена Білоусова вивели із будівлі силовики у масках.

«Ми сприймаємо те, що відбувається з нашим представництвом у Баку як несправедливість», — заявив голова агентства «Росія Сьогодні» Дмитро Кисельов. Він додав, що дії Баку схожі на «навмисний крок із метою погіршити міждержавні відносини».

Як Карабах вплинув на Москву та Баку

Трагедії за участю азербайджанців, такі як у Єкатеринбургу, траплялися в Росії і раніше — але не викликали такої реакції.

У 2021 році в Новосибірській області застрелили 19-річного Векіла Абдуллаєва. Стверджувалося, що інспектор ДПС, який його зупинив, випадково вистрілив йому в голову при затриманні.

Азертадж Після перемоги у війні президент Алієв став часто з’являтися у камуфляжі

Суд виправдав інспектора і той повернувся до роботи. Тоді розслідування критикували представники діаспори та депутати парламенту Азербайджану, але до найвищого рівня ця справа не дійшла.

Не було офіційної реакції і минулого тижня, коли петербурзький суд засудив до тюремних термінів групу молодих людей, які називали себе «азербайджанською мафією».

Насправді вони були підлітковою бандою треш-стрімерів нападали на випадкових перехожих і знімали це на відео. Коли у 2023 році за них взявся Слідчий комітет, ватажок банди втік до Азербайджану, але його екстрадували назад на запит із Москви.

Втім, у питаннях екстрадиції Азербайджан не завжди відповідав взаємністю: цього року бакинський суд відмовився повертати до РФ колишню суддю з Красноярська Олену Хахалеву, яка прославилася після кадрів весілля її дочки, де виступали Валерій Меладзе, Микола Басков та інші зірки російської естради.

Експерти кажуть, що гучніша реакція — результат зміни балансу сил між двома країнами. У 2020 році Азербайджан переміг у війні проти Вірменії і став заявляти про себе як про регіонального лідера. Азербайджан уже був найбільшою економікою регіону з населенням більше, ніж у сусідніх Вірменії та Грузії разом узятих, але він довів також свою військову перевагу.

А повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році послабило позиції Москви на Південному Кавказі. За кілька днів до вторгнення Путін та Алієв підписали декларацію про союзницьку взаємодію. Реальними союзниками дві країни так і не стали — Азербайджан називає захоплені Росією території України окупованими та передає Києву гуманітарну допомогу.

Однак Москва багато прощає Баку через його участь у проєктах, які пов’язують її із зовнішнім світом в умовах найжорстокіших санкцій. Через Азербайджан проходять не лише ключові газопроводи, а й гілка транспортного коридору «Північ-Південь», що дає РФ вихід на азійські ринки.

Ні друзі, ні вороги

«Росія більше не може собі дозволити позицію жорсткої сили на Південному Кавказі», — писав британський історик регіону Том де Ваал.

У цій ситуації Азербайджан не конкурує з Росією безпосередньо, але заперечує домінуючу роль Росії на Південному Кавказі, говорить Заур Ширієв, науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

У Баку не хотіли б, щоб Росія відновила колишній вплив у Грузії - насамперед тому, що через неї проходять ключові енергетичні та транспортні маршрути, зазначає Ширієв.

Але публічна криза у відносинах з Москвою має ще одного адресата — Захід.

«Дистанціювання від Росії корисне (Азербайджану — Ред.), щоб приховати від Заходу власні гріхи», — каже Кирило Кривошеєв, фахівець з Південного Кавказу, вказуючи на десятки журналістів та опозиціонерів в азербайджанських в’язницях.

Насправді Азербайджан і Росія не є ні близькими союзниками, ні відвертими ворогами, а чимось середнім, каже Заур Ширієв із центру Карнегі.

«Азербайджан дає зрозуміти, що більше не готовий пасивно приймати поведінку Росії, передусім коли на кону стоять його власні інтереси», — додає експерт.