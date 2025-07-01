В Азербайджане арестовали сотрудников филиала Russia Today

В офисе Sputnik Азербайджан задержаны 7 человек по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов (Фото: Минвал — LIVE/Telegram)

Во вторник, 1 июля, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных МВД страны , в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), были задержаны семь человек.

Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA.

По данным издания, было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Таким образом, двух человек арестовали, еще пятерых привлекли к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

По информации издания Minval, среди задержанных — двое российских журналистов — глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Sputnik Азербайджан — локальное подразделение российского государственного медиапроекта Sputnik, принадлежащего агентству Russia Today (ныне — Россия сегодня). Он работал как новостное агентство и многоязычная платформа, ориентированная на международную аудиторию, в том числе — на азербайджанскую.

В феврале 2025 года правительство Азербайджана аннулировало аккредитацию Sputnik и потребовало сократить представительство до одного журналиста. Несмотря на это, агентство продолжало работу.

Накануне сообщалось, что полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

28 июня российские СМИ сообщили, что накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, но некоторых отпустили после проведения следственных действий. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году. СМИ сообщили, что двое подозреваемых скончались.

29 июня в России заявили, что подозреваемым избрали меры пресечения, а задержанных обвиняют в убийствах и покушениях на жизнь, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова.

В ведомстве отметили, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.