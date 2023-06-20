Украинские журналисты включили звук сирен во время выступления российского лауреата Нобелевской премии мира — видео

20 июня, 16:01
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Украинские журналисты включили звук сирен во время выступления российского лауреата Нобелевской премии мира (Фото:Кадр из видео Delfi/Telegram)

Украинские журналисты включили звук сирен во время выступления российского лауреата Нобелевской премии мира (Фото:Кадр из видео Delfi/Telegram)

Украинские журналисты во вторник, 20 июня, включили звук сирен воздушной тревоги во время выступления российского лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, сообщает Delfi.

Дмитрий Муратов является главным редактором российской Новой газеты. Он участвует в 16-й ежегодной конференции Global Media Forum, проходящей в Бонне.

Одна из крупнейших международных медийных конференций началась в понедельник, 19 июня. В ней приняли участие около 2200 участников из более 120 стран мира. На встрече планировали обсудить вопросы преодоления разногласий в современном мире.

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Среди украинских спикеров, к конференции присоединились главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева, украинская журналистка DW Анна Чайка, медиаменеджер Дмитрий Хильченко, член правления Общественного вещателя Родион Кочубей, руководитель Академии Общественного Александр Дмитренко, менеджер Детской академии Общественного Владислава Мисна, руководитель исследовательской программы Media Development Foundation Максим Срибный.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Бонн Воздушная тревога журналисты

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