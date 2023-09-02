Опасаются репрессий. Российские военные начали заниматься «самоцензурой» из-за страха наказания — ISW 2 сентября, 08:22 Потери оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Институте изучения войны (ISW) считают, что некоторые российские военные корреспонденты занимаются самоцензурой, сознательно замалчивая некоторую информацию, из-за страха наказания.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

В отчете отметили, что 1 сентября один из российских военкоров заявил, что получил информацию о конфликте в российской 205-й бригаде 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, которая сейчас базируется в Херсонской области, от других военкоров, военнослужащих в этом районе и других неустановленных источников, которые «не могут обнародовать» такую информацию.

Видео дня

По данным ISW, военкор утверждал, что неизвестные «очень уважаемые лица» и «политические круги» начинают интересоваться ситуацией, указывая на то, что военные могут опасаться «конкретных репрессий» со стороны этих лиц.

Сообщается, что усилия Министерства обороны России подвергнуть цензуре российских военкоров, которые жалуются на обращение с 205-й отдельной мотострелковой бригадой, вероятно, повлияют на обсуждение этой бригады.

В ISW отмечают, что некоторые военкоры утверждали, что они отказываются молчать после сообщений о том, что неизвестные лица российского военного командования призывали к задержанию военкоров, но их жалобы, в основном, «остались расплывчатыми».

Ранее аналитики ISW заметили, что в российском информпространстве изменилась риторика по освещению событий на фронте. Провоенные российские блогеры присоединились к распространению нарративов Кремля о якобы «провале» украинского контрнаступления.