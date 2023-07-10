Россияне распространяют фейк о бойцах Азова и Кракена «во Франции» — ЦПД 10 июля, 23:07 Азов (Фото:АЗОВ — Маріуполь via Telegram)

Страна-агрессор Россия распространяет фейк о том, что в НАТО якобы хотят привлечь батальон Нацгвардии Азов и спецподразделение Главного управления разведки Кракен «для подавления протестов во Франции».

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram, российские пропагандисты используют фейковую страницу НАТО с якобы соответствующим заявлением генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого он никогда не делал.



Видео дня

«Таким образом враг пытается дискредитировать ВСУ, а именно — военные формирования Азов и Кракен, и усилить свой пропагандистский „аргумент“ о том, что Украина является марионеткой Альянса, которую тот использует в собственных целях», — заявили в ЦПД.

По данным Центра, россияне могут активизировать свою дезинформационную кампанию на фоне саммита НАТО в Вильнюсе 11−12 июля.



27 июня во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после того, как в Нантере вблизи Парижа полицейский застрелил 17-летнего Нахеля Мерзука. Представитель полиции оправдывался тем, что подросток якобы отказался подчиниться, но видео, которое вскоре появилось в сети, противоречило его версии и заставило тысячи людей выйти на улицы. 38-летнего полицейского, сделавшего смертельный выстрел, обвинили в умышленном убийстве и арестовали.