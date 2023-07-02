Протесты во Франции: задержаны еще более 700 человек, дополнительно мобилизованы 45 тысяч полицейских 2 июля, 10:56 Ночь на воскресенье прошла во Франции спокойнее предыдущих, власти мобилизовали дополнительные силы (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Полиция Франции задержала еще 719 человек во время массовых беспорядков, которые охватили страну, однако минувшая ночь прошла спокойнее предыдущих.

Об этом сообщает BFM-TV со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел Франции.

По данным ведомства, за минувшую ночь ранения получили 45 полицейских и жандармов. Протестующие пожгли 577 авто и 74 здания.

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Власти дополнительно мобилизовали 45 тысяч полицейских и жандармов по всей стране, минувшая ночь прошла относительно спокойно, однако в ряде регионов вспыхивал беспорядки.

В Марселе в субботу вечером, 1 июля, произошли ожесточенные столкновения между полицией и протестующими. Полиция применила слезоточивый газ.

В Париже большое количество полиции было замечено вдоль Елисейских полей. В социальных сетях звучали призывы к протестующим собираться там, однако присутствие правоохранителей, вероятно, помешало этому.

Протесты во Франции вспыхнули 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию, и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.

По состоянию на вечер 1 июля во Франции были задержаны более 1300 человек.