Чтобы скрыть большие потери. Оккупанты отправляют на лечение в Россию только офицеров — Генштаб 17 июня, 07:56 Из числа раненых оккупанты эвакуируют в Россию только офицеров (Фото:ГУР)

Среди раненых в Украине оккупантов россияне эвакуируют в РФ исключительно офицеров. Таким образом они пытаются скрыть большие потери.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 17 июня.

По информации Генштаба, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

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Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как военные госпитали.