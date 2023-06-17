Чтобы скрыть большие потери. Оккупанты отправляют на лечение в Россию только офицеров — Генштаб

17 июня, 07:56
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Из числа раненых оккупанты эвакуируют в Россию только офицеров (Фото:ГУР)

Из числа раненых оккупанты эвакуируют в Россию только офицеров (Фото:ГУР)

Среди раненых в Украине оккупантов россияне эвакуируют в РФ исключительно офицеров. Таким образом они пытаются скрыть большие потери.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 17 июня.

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По информации Генштаба, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

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Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как военные госпитали.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Российские офицеры Война России против Украины Генштаб ВСУ

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