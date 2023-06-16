Наступление Украины: за сутки потери оккупантов на таврийском направлении составили более четырех рот 16 июня, 19:04 Украинский военный ремонтирует отбитую у россиян БМП-2 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В течение последних суток потери россиян убитыми и ранеными на таврийском направлении составили более четырех рот.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в течение последних суток на этом направлении произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1481 огневое задание.

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Украинским военным удалось уничтожить и повредить здесь 53 единицы военной техники противника, среди которых 12 танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 Мста-Б, 2 БпЛА Zala и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага.

15 июня Тарнавский тоже сообщал, что оккупанты потеряли за сутки убитыми и ранеными более четырех рот на таврийском направлении. Также было уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника и склад боеприпасов рашистов.

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Работино ( в сторону Токмака, Запорожская область),

в сторону Токмака, Запорожская область), Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

на границе Запорожской и Донецкой областей), к востоку от населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.