Из-за больших потерь оккупанты завезли два передвижных крематория в Луганскую область — ОВА 16 июня, 16:31 Потери оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Российские оккупанты завезли два мобильных крематория в Луганскую область из-за больших потерь на фронте.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор во время брифинга.

По его словам, оккупанты пытаются постоянно наступать, но ВСУ отражают их атаки. Также он отметил, что украинские защитники постоянно видят движение врага в полосе, которую он контролирует.

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«А то, что они несут потери — это однозначно, потому что открылось значительное количество новых госпиталей для оказания помощи раненым», — подчеркнул Лысогор.

По его словам, если раньше военные медики россиян еще пытались людей «более или менее продержать на лечении», то сейчас проводят только первичное лечение, а дальше отправляют в строй.

«Вчера мы как раз получили информацию о прибытии в Луганск двух экипажей мобильных крематориев», — добавил глава Луганской области.