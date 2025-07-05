Издание отмечает, что в вышедшем на этой неделе Обзоре Социально-экономического положения России за май раздел Демография отсутствует. Демографических данных нет и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление было в марте.

Натоящее время уточняет, что речь идет о данных, касающихся количества рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения.

Издание напоминает, что в мае стало известно, что работающие в России демографы могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования — под личную роспись. Об этом сообщил демограф Алексей Ракша, который ранее обратил внимание на то, что Росстат прекратил публиковать статистику по миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам. Вскоре после этого Россия включила его в список «иностранных агентов».

В марте 2023 года издание The Economist писало, что россия за предыдущие три года потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.

Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин, которым на тот момент было 15 лет, сократилась почти на пять лет. Количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, было не больше, чем во время Второй мировой. А на фоне того, что многие мужчины призывного возраста или погибли, или уехали из страны, женщин в России на тот момент было по крайней мере на 10 миллионов больше, чем мужчин.

Если добавить смертность россиян от пандемии к ликвидированным на войне и бежавшим от мобилизации, то Россия в целом потеряла от 1,9 миллиона до 2,8 миллиона человек в 2020—2023 годах в дополнение к своему обычному демографическому ухудшению. Ситуация по состоянию на март 2023 года была хуже, чем в начале 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год.