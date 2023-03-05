Население России стремительно сокращается, и дальше будет еще хуже — The Economist 5 марта, 15:35 Население России стремительно сокращается на фоне войны (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции, пишет The Economist.

Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин, которым сейчас 15 лет, сократилась почти на пять лет. Количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, было не больше, чем во время Второй мировой. И на фоне того, что многие мужчины призывного возраста или погибли, или уехали из страны, женщин в России сейчас по крайней мере на 10 миллионов больше, чем мужчин.

Видео дня

Война не является единственной или даже главной причиной этих проблем, но она усугубила их. По западным оценкам, за последний год потери России в войне составляют 175—200 тысяч военных убитыми и ранеными. От 500 тысяч до 1 миллиона преимущественно молодых людей с образованием сбежали за границу, чтобы избежать мясорубки.

Даже если бы у России не было других демографических проблем, потеря такого количества людей за столь короткое время была бы болезненной. А потери в войне еще больше сокращают население РФ.

Возможно, Россия входит в роковую петлю демографического упадка, пишет The Economist.



Демографический кризис в России уходит корнями на 30 лет назад. Страна достигла пика численности населения в 1994 году, когда там насчитывалось 149 миллионов человек. С тех пор общее количество сокращалось зигзагообразно. В 2021 году население РФ составило 145 миллионов (по данным ООН; цифра не включает 24 млн жителей украинского Крыма, который Россия захватила силой в 2014 году).

Согласно прогнозам ООН, общее количество российского населения при сохранении нынешних тенденций через 50 лет может составить лишь 120 миллионов. Это сделало бы Россию 15-й по величине населения страной в мире, при том, что она занимала шестую строчку в 1995 году.

По словам Алексея Ракши, независимого демографа, ранее работавшего в Госслужбе статистики РФ, количество рождений, зарегистрированных в апреле 2022 года, было самым низким с XVIII века.

По данным Госстата РФ, в 2020 и 2021 годах население страны сократилось на 1,3 млн, а смертность превысила рождаемость на 1,7 млн (ООН также показывает падение, но меньшее). Самое существенное сокращение наблюдалось среди этнических россиян, численность которых согласно переписи 2021 года сократилась на 5,4 миллиона в 2010—2021 годах. Их доля упала с 78 до 72%. А Путин так много хвастался о расширении «русского мира», отмечает издание.

Сокращение населения началось еще до полномасштабной войны, во время пандемии коронавируса. Официальное количество умерших от ковида в РФ составило 388 тысяч, что является относительно низкой цифрой. The Economist оценивает общее количество избыточных смертей в 2020—2023 годах между 1,2 и 1,6 млн. человек. Это столько же, сколько в Китае и Соединенных Штатах, но там гораздо больше населения.

В России, возможно, было самое большое количество смертей от ковида в мире после Индии и самый высокий уровень смертности среди всех стран — 850—1100 смертей на 100 тысяч человек.

Если добавить смертность россиян от пандемии к ликвидированным на войне и бежавшим от мобилизации, то Россия в целом потеряла от 1,9 миллиона до 2,8 миллиона человек в 2020—2023 годах в дополнение к своему обычному демографическому ухудшению. Это даже хуже, чем в начале 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год.

Что это значит для будущего России?

Как пишет The Economist, общий эффект демографического спада будет заключаться в том, что Россия кардинально изменится в худшую сторону.

Большинству стран, подвергшихся сокращению населения, удалось избежать больших социальных потрясений, но в России все может сложиться иначе. Ее население сокращается очень быстро и может упасть до 130 миллионов человек к середине XXI века.

Катастрофическая демографическая петля не убавила стремления Путина к завоеваниям. Но это делает Россию менее населенной, хуже образованной и более бедной страной, из которой бежит молодежь и где мужчины умирают в возрасте 60 лет. Вторжение стало человеческой катастрофой не только для украинцев, заключает издание.