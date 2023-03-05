Население России стремительно сокращается, и дальше будет еще хуже — The Economist
Население России стремительно сокращается на фоне войны (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)
В России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции, пишет The Economist.
Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин, которым сейчас 15 лет, сократилась почти на пять лет. Количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, было не больше, чем во время Второй мировой. И на фоне того, что многие мужчины призывного возраста или погибли, или уехали из страны, женщин в России сейчас по крайней мере на 10 миллионов больше, чем мужчин.
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Война не является единственной или даже главной причиной этих проблем, но она усугубила их. По западным оценкам, за последний год потери России в войне составляют 175—200 тысяч военных убитыми и ранеными. От 500 тысяч до 1 миллиона преимущественно молодых людей с образованием сбежали за границу, чтобы избежать мясорубки.
Даже если бы у России не было других демографических проблем, потеря такого количества людей за столь короткое время была бы болезненной. А потери в войне еще больше сокращают население РФ.
Возможно, Россия входит в роковую петлю демографического упадка, пишет The Economist.
Демографический кризис в России уходит корнями на 30 лет назад. Страна достигла пика численности населения в 1994 году, когда там насчитывалось 149 миллионов человек. С тех пор общее количество сокращалось зигзагообразно. В 2021 году население РФ составило 145 миллионов (по данным ООН; цифра не включает 24 млн жителей украинского Крыма, который Россия захватила силой в 2014 году).
Согласно прогнозам ООН, общее количество российского населения при сохранении нынешних тенденций через 50 лет может составить лишь 120 миллионов. Это сделало бы Россию 15-й по величине населения страной в мире, при том, что она занимала шестую строчку в 1995 году.
По словам Алексея Ракши, независимого демографа, ранее работавшего в Госслужбе статистики РФ, количество рождений, зарегистрированных в апреле 2022 года, было самым низким с XVIII века.
По данным Госстата РФ, в 2020 и 2021 годах население страны сократилось на 1,3 млн, а смертность превысила рождаемость на 1,7 млн (ООН также показывает падение, но меньшее). Самое существенное сокращение наблюдалось среди этнических россиян, численность которых согласно переписи 2021 года сократилась на 5,4 миллиона в 2010—2021 годах. Их доля упала с 78 до 72%. А Путин так много хвастался о расширении «русского мира», отмечает издание.
Сокращение населения началось еще до полномасштабной войны, во время пандемии коронавируса. Официальное количество умерших от ковида в РФ составило 388 тысяч, что является относительно низкой цифрой. The Economist оценивает общее количество избыточных смертей в 2020—2023 годах между 1,2 и 1,6 млн. человек. Это столько же, сколько в Китае и Соединенных Штатах, но там гораздо больше населения.
В России, возможно, было самое большое количество смертей от ковида в мире после Индии и самый высокий уровень смертности среди всех стран — 850—1100 смертей на 100 тысяч человек.
Если добавить смертность россиян от пандемии к ликвидированным на войне и бежавшим от мобилизации, то Россия в целом потеряла от 1,9 миллиона до 2,8 миллиона человек в 2020—2023 годах в дополнение к своему обычному демографическому ухудшению. Это даже хуже, чем в начале 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год.
Что это значит для будущего России?
Как пишет The Economist, общий эффект демографического спада будет заключаться в том, что Россия кардинально изменится в худшую сторону.
Большинству стран, подвергшихся сокращению населения, удалось избежать больших социальных потрясений, но в России все может сложиться иначе. Ее население сокращается очень быстро и может упасть до 130 миллионов человек к середине XXI века.
Катастрофическая демографическая петля не убавила стремления Путина к завоеваниям. Но это делает Россию менее населенной, хуже образованной и более бедной страной, из которой бежит молодежь и где мужчины умирают в возрасте 60 лет. Вторжение стало человеческой катастрофой не только для украинцев, заключает издание.