Россия планирует передать под контроль ФСБ работу независимых специалистов по кибербезопасности — СВР
Россия хочет передать так называемых «белых хакеров» под контроль ФСБ, заявила Служба внешней разведки Украины (Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB via Reuters)
Страна-агрессор Россия готовит законопроект, который передаст под контроль ФСБ работу специалистов по кибербезопасности, занимающихся поиском уязвимостей в программном коде.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины 30 октября.
Согласно документу, киберспециалисты будут обязаны проходить обязательную идентификацию, а компании, работающие в сфере кибербезопасности, — получать государственную аккредитацию.
По данным СВР, документ также предусматривает создание реестра так называемых «белых хакеров», которые фактически превратятся в «серых» или «черных».
За отказ сообщать государственным органам о найденных уязвимостях предусмотрено наказание по уголовной статье.
«Власти России продолжают политику тотального контроля над цифровой сферой, стремясь централизовать даже деятельность независимых специалистов по кибербезопасности», — добавили в СВР.