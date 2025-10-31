Россия хочет передать так называемых «белых хакеров» под контроль ФСБ, заявила Служба внешней разведки Украины (Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB via Reuters)

Страна-агрессор Россия готовит законопроект, который передаст под контроль ФСБ работу специалистов по кибербезопасности, занимающихся поиском уязвимостей в программном коде.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины 30 октября.

Согласно документу, киберспециалисты будут обязаны проходить обязательную идентификацию, а компании, работающие в сфере кибербезопасности, — получать государственную аккредитацию.

По данным СВР, документ также предусматривает создание реестра так называемых «белых хакеров», которые фактически превратятся в «серых» или «черных».

За отказ сообщать государственным органам о найденных уязвимостях предусмотрено наказание по уголовной статье.

«Власти России продолжают политику тотального контроля над цифровой сферой, стремясь централизовать даже деятельность независимых специалистов по кибербезопасности», — добавили в СВР.