Министерство обороны Великобритании расследует похищение российскими хакерами сотни конфиденциальных военных документов. Об этом сообщает The Mail on Sunday .

Отмечается, что в похищенных документах содержится информация о восьми базах Королевских военно-воздушных сил и Королевского флота, а также имена и электронные адреса работников Минобороны Великобритании.

Реклама

К инциденту считают причастной российскую группу Lynx. Как пишет издание, хакеры получили доступ к документам, взломав систему британского строительного подрядчика Dodd Group.

Как пишет The Mail on Sunday, в документах содержится информация о секретных базах ВВС и ВМС, в частности о базе ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк. Там базируются американские истребители F-35, а также, как считается, хранятся ядерные бомбы.

Документы также содержат информацию о базе RAF Portreath — сверхсекретная радиолокационная станция, которая входит в сеть противовоздушной обороны НАТО, и RAF Predannack, где сейчас размещен Национальный центр беспилотных летательных аппаратов Великобритании.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Китай в течение более десяти лет систематически взламывал правительственные системы Великобритании, получая доступ к документам низкого и среднего уровня секретности.

14 октября британская контрразведка MI5 предупредила политиков Великобритании об иностранном вмешательстве и шпионаже со стороны России, Китая и Ирана.