Украина — главная жертва кибератак в Европе. Кого и как атакуют российские хакеры — инфографика NV
Количество российских кибератак против стран НАТО в I полугодии 2025 года выросло на 25% по сравнению с 2024 годом (Фото: REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)
Украина является главной мишенью кибератак в Европе и одной из ключевых целей российских хакеров, свидетельствуют данные исследования Microsoft Threat Intelligence за 1 полугодие 2025 года.
Ключевые цифры о кибератаках в мире: большинство мотивированы финансовой выгодой
- Кража данных: 37%
- Вымогательство: 33%
- Нарушение работы систем: 19%
- Построение инфраструктуры: 7%
- Шпионаж: 4%