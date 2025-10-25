Украина — главная жертва кибератак в Европе. Кого и как атакуют российские хакеры — инфографика NV

Количество российских кибератак против стран НАТО в I полугодии 2025 года выросло на 25% по сравнению с 2024 годом (Фото: REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

Украина является главной мишенью кибератак в Европе и одной из ключевых целей российских хакеров, свидетельствуют данные исследования Microsoft Threat Intelligence за 1 полугодие 2025 года.

Ключевые цифры о кибератаках в мире: большинство мотивированы финансовой выгодой

  • Кража данных: 37%
  • Вымогательство: 33%
  • Нарушение работы систем: 19%
  • Построение инфраструктуры: 7%
  • Шпионаж: 4%

Редактор: Инна Семенова

