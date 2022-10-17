Россия отправит в Беларусь 170 танков, до 200 ББМ и около ста пушек 17 октября, 16:54 Армия РФ в Беларуси (Фото:Минобороны Республики Беларусь)

В Беларусь в рамках развертывания «общей группировки войск» прибудут до 9 000 российских военных и большое количество военной техники.

Об этом сообщил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

По его словам, россияне перекинут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

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«В качестве угроз безопасности союзного государства рассматриваются развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мер подготовки НАТО по наступательной тематике, поощрение белорусских „радикальных элементов“ для свержения власти РБ», — написал представитель Минобороны.

17 октября пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия атакует дронами-камикадзе Киев и северные области Украины с территории Беларуси.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

По состоянию на 15:55 известно о четырех погибших под завалами дома среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг, По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

