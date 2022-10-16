Ситуация на границе с Беларусью напряженная, но под контролем — Госпогранслужба 16 октября, 18:15 Силы обороны внимательно следят за ситуацией на украинско-белорусской границе (Фото:МВД)

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменения не зафиксированы. В то же время разведка и соответствующие подразделения Сил обороны продолжают следить за обстановкой.

«Ситуация напряженная, однако, если говорить о линии границы, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом», — рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона днем в воскресенье, 16 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

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Демченко отметил, что разведка и соответствующие подразделения Сил обороны следят за ситуацией на всей территории Беларуси, поскольку РФ активно давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к войне против Украины.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что границе с Беларусью, как и границе с РФ, уделяется большое внимание, чтобы при необходимости дать достойный отпор врагу.

«Наша главная задача — усилить это направление. Как и границе с Россией, так и границе с Беларусью уделяется важное внимание… чтобы все силы, находящиеся на усилении этого направления, были готовы дать достойный отпор, если все же на этом направлении или повторно попытаются зайти подразделения РФ или вдруг вооруженные силы. Беларуси присоединятся к войне, потому что мы видим, что Россия активно давит на РБ», — сказал Демченко.

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10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

На следующий день в белорусском Минобороны заявили, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят в общей сложности девять тысяч российских военных.

По данным ВСУ по состоянию на 13 октября в Беларуси уже находились до тысячи российских военных, а также российская военная техника.



Поводом для развертывания «региональной группировки войск» Лукашенко назвал якобы «обострением на западных границах Союзного государства РФ и РБ». Лукашенко пригрозил, что новая группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны белорусской стороны раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Так 8 октября МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

12 октября в КГБ Беларуси заявили, что иностранные спецслужбы якобы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».

Раздавались призывы «не провоцировать агрессию» и от белорусского Минобороны.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране введен режим «конттеррористической операции» В КГБ Беларуси в то же время опровергли информацию министра Макея.

На фоне агрессивных обвинений Беларуси президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам G7 направить международную миссию на белорусско-украинскую границу.

Несмотря на то, что белорусская армия не участвует прямо в боевых действиях против Украины, Беларусь с самого начала полномасштабной войны активно помогает России. Территория республики стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины 24 февраля 2022 года.

Регулярно с территории и воздушного пространства Беларуси проходят запуски ракет по Украине. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

Недавно на территорию Беларуси были завезены иранские дроны, которые Россия активно использует против Украины, в том числе атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Также в последние недели Россия активно вывозит из Беларуси военную технику и боеприпасы. По данным наблюдатели, Белорусский Гаюн Беларусь передала России не менее 60 танков.

На территории республики также ремонтируют российскую технику.