«Защищать население в случае конфликта или военных действий». Сотрудникам МЧС Беларуси выделили оружие, проверяют укрытия 16 октября, 22:27 Военные Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы в случае конфликта или военных действий «защищать» население страны наравне с армией. Также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.



Об этом сообщил глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ.

Соответствующее поручение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко было исполнено, вооружение получено в Минобороны, отметил глава МЧС.

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Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия. Произведен расчет, обучение личного состава. В случае необходимости активно участвовать в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных Сил — в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в ответных действиях», — заявил Синявский.

Он также сообщил, что в Беларуси имеется более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов.

«Руководство нашей страны принимает все меры, чтобы этого ( военного конфликта на территории Беларуси – ред.) не произошло. Но мы понимаем, что, к сожалению, мир таков, что может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В частности, в рамках гражданской обороны», — сказал глава МЧС страны в интервью.

В частности, по его словам, проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить "не одну тысячу" российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

На следующий день в белорусском Минобороны заявили, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят в общей сложности девять тысяч российских военных.

По данным ВСУ по состоянию на 13 октября в Беларуси уже находились до тысячи российских военных, а также российская военная техника.

Регулярно с территории и воздушного пространства Беларуси проходят запуски ракет по Украине. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

Недавно на территорию Беларуси были завезены иранские дроны, которые Россия активно использует против Украины, в том числе атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Также в последние недели Россия активно вывозит из Беларуси военную технику и боеприпасы. По данным наблюдатели, Белорусский Гаюн Беларусь передала России не менее 60 танков.

На территории республики ремонтируют также российскую технику.