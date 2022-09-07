«Высокая вероятность». Россия может пойти на провокацию в Европе с целью подрыва доверия к Украине — ЦПД
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Россия может пойти на провокацию в Европе с целью подрыва доверия к Украине.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что враг готовит провокации в рамках дезинформационной кампании по продаже западного вооружения на черном рынке.
«Несмотря на военные успехи защитников Украины и подготовку проведения следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, враг может пойти на провокацию в Европе. С целью подрыва доверия к Украины в глазах западных партнеров из Европы, высокая вероятность совершения террористических актов или других преступлений под руководством российских спецслужб, с использованием западного вооружения якобы «предоставленного Украине», — говорится в сообщении.
В ЦПД отмечают, что, в случае успеха подобных провокаций российская сторона планирует обвинить Украину и использует международные площадки для попытки его публичной дискредитации.
«Все вооружения, которые предоставляют нам партнеры, находится под постоянным наблюдением, а фейки о кражах или „продажа“ — это дезинформационная кампания Кремля», — заявили в Центре.
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