Ситуация для россиян в Херсонской области угрожающая. Какой план готовит Генштаб РФ 5 сентября, 20:46 Эксклюзив НВ

Мы попробовали на крепость оборону противника, и она оказалась не столь крепкой, как о ней говорили. ВСУ достигли успеха в Херсонской области и развивают его

Ситуация для противника, оказавшегося фактически отрезанным на правом берегу Херсонской области, стала угрожающей. Поэтому они начали прибегать к жестоким репрессивно-превентивным мерам, которые, по их мнению, могут помочь им удержать по терминологии российской армии, заднепровский плацдарм. Так, оккупанты запретили местным жителям пересекать реку Днепр, как сообщает наш Генштаб, «установлен запрет на пересечение Днепра как по мостам, так и с помощью плавсредств». В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

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Думаю, что здесь три варианта объяснения, почему оккупанты закрыли реку.

Первый — могут взять в заложники жителей Херсона. Не дать людям эвакуироваться на период активных боевых действий по освобождению города. То есть создать из них живой щит.

Второй вариант — оккупанты боятся проникновения туда наших партизан — движения сопротивления. Мы с вами наблюдаем очень активно, что на левом берегу Днепра разворачивается реальная партизанская война. Фактически если она будет очень хорошо организована, то это будет почти второй фронт для российских войск. А такую войну еще никто никогда не вытягивал.

Третий вариант — это морально-психологическое вохдействие на собственные вооруженные силы, показывая рядовым, что бежать некуда. Как в римской армии было — или сражайся, или умри. Так вот, они для своих тоже делают такой выбор — или ты погибнешь, или иди и сражайся для того, чтобы украинские войска не могли продвинуться к реке Днепр.

Рядовым показывают, что бежать некуда

Я на днях говорил, что возможна провокация на границе с Беларусью. Должны ли мы это воспринимать как серьезную угрозу? Здесь у провокации двойная цель. Первая — это способ отвлечь часть наших войск для того, чтобы у нас не возникало такого представления, что на украинско-белорусской границе ситуация более или менее стабильна, можно какое-то количество войск снять. Вторая — предполагаю, что эта провокация может быть осуществлена во время учений, которые планирует провести РФ на территории Беларуси с 8 по 14 сентября в рамках ОДКБ.

Дело в том, что въехавший в Беларусь эшелон двигался в направлении ее южной границы с танками и средствами ПВО, и был без маркировочных знаков принадлежности на этой технике. Таким образом, использовав немаркированную технику в провокации, можно будет обвинить всех представителей ОДКБ, которые будут участвовать в этих учениях, и фактически, как говорят в народе, замазать кровью, сделав участниками этой войны де-факто, не де-юре. Думаю, что подобные планы готовит Генштаб РФ.

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