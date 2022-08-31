Провокация до приезда МАГАТЭ. Оккупанты обстреливают Энергодар 31 августа, 11:18 Обстрел Энергодара оккупантами (Фото:Мэр Энергодара Дмитрий Орлов/Telegram)

Войска РФ обстреливают город Энергодар Запорожской области, чтобы создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ, которая в среду, 31 августа, направляется в ЗАЭС, заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, целью этого действия является создание соответствующей картины для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города с украинской стороны водохранилища.

Видео дня

" Распятого мальчика в трусиках помните? То же, только теперь трусики пытаются одеть на жителей Энергодара", — написал Евтушенко в Telegram.

Глава Никопольского РВА подчеркнул, что ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент оккупанты могут повернуть свои гаубицы в сторону Никополя.

Евтушенко попросил жителей быть внимательными и по возможности не находиться на открытых площадках.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал фото, на которых видно обстрелянное здание мэрии.

«Утро 31 августа. Здание Энергодарского городского совета», — написал он.

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.