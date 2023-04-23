В соцсетях, на билбордах и ТВ. Россия пытается завлечь добровольцев на войну против Украины рекламой — британская разведка 23 апреля, 10:09 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Минобороны РФ начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. Реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии в Twitter.

«Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к „настоящим мужчинам“, а также подчеркивая финансовые преимущества присоединения к вооруженным силам», — отмечается в сообщении.

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После того как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста, отмечают в Минобороны Британии.

«Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало министерство обороны РФ», — говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что власти РФ почти наверняка стремятся отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия.

Ранее СМИ сообщали, что в 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании.