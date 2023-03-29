Пушечное мясо. Россия мобилизовала 500 000 человек, из них 100 000 пошли в ЧВК — Bloomberg 29 марта, 18:00 Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

В 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Росстат официально подтверждает призыв на срочную службу и по контракту в Вооруженные силы России 400 000 военных. Однако в эти данные не включены около 100 000 человек, завербованных в частные структуры вроде террористической группировки Вагнера, которые формально не входят в состав ВС РФ.

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В октябре 2022 года российские власти сообщали, что только в рамках мобилизации в армию были призваны 300 000 человек.

Агентство особо отмечает, что из-за широкой мобилизации в России значительно усилился дефицит рабочей силы — тот же Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы (в январе 2023 года безработица составила 3,6%, причем реальная заработная плата росла в течение октября-декабря 2022 года из-за нехватки соискателей).

По состоянию на февраль 2023 года статистика сервиса HeadHunter показала, что количество вакансий превысило число новых резюме впервые за 12 месяцев (то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину).

Эксперты Bloomberg прогнозируют, что с учетом военных потерь в Украине и масштабной эмиграции из страны численность трудоспособного населения в России может сократиться на 6,5% до 2033 года.

24 Bloomberg сообщал, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине.

21 февраля газета The New York Times сообщила, что российский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян в армию. Он будет «мотивировать» это тем, что «защищает Россию от поглощения НАТО и восстанавливает исторические земли».

По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.