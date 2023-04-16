Россия пытается «закрыть» потери малочисленными группами — Генштаб
Россия пытается восполнить потери малочисленными группами (Фото:ГУР МО)
Россия ежедневно несет значительные потери в развязанной ею войне против Украины, которые пытается пополнить малочисленными группами.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 апреля.
Так наблюдается уменьшение количества личного состава в российских подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Вероятно, это связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.
Генштаб также сообщает, что Министр обороны РФ принял решение перенести начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.
Кроме того, недавно в интернете появилось открытое письмо от ЧВК Вагнер с «приглашением» в свои ряды добровольцев, что подтверждает, что подразделения "вагнеровцев" понесли большие потери во время наступления на Бахмут.