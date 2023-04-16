Россия пытается «закрыть» потери малочисленными группами — Генштаб

16 апреля, 11:37
Поделиться:
Россия пытается восполнить потери малочисленными группами (Фото:ГУР МО)

Россия пытается восполнить потери малочисленными группами (Фото:ГУР МО)

Россия ежедневно несет значительные потери в развязанной ею войне против Украины, которые пытается пополнить малочисленными группами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 апреля.

Читайте также:

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки, но несут колоссальные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters) РФ ежедневно теряет около двух рот своих военных в районе Авдеевки и Марьинки — Силы обороны Украины

Так наблюдается уменьшение количества личного состава в российских подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Вероятно, это связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

Видео дня

Генштаб также сообщает, что Министр обороны РФ принял решение перенести начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Кроме того, недавно в интернете появилось открытое письмо от ЧВК Вагнер с «приглашением» в свои ряды добровольцев, что подтверждает, что подразделения "вагнеровцев" понесли большие потери во время наступления на Бахмут.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Шойгу Армия России Российская армия Минобороны РФ Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X