Россия пытается «закрыть» потери малочисленными группами — Генштаб 16 апреля, 11:37 Россия пытается восполнить потери малочисленными группами (Фото:ГУР МО)

Россия ежедневно несет значительные потери в развязанной ею войне против Украины, которые пытается пополнить малочисленными группами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 апреля.

Так наблюдается уменьшение количества личного состава в российских подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Вероятно, это связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

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Генштаб также сообщает, что Министр обороны РФ принял решение перенести начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Кроме того, недавно в интернете появилось открытое письмо от ЧВК Вагнер с «приглашением» в свои ряды добровольцев, что подтверждает, что подразделения "вагнеровцев" понесли большие потери во время наступления на Бахмут.