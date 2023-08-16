Россия хочет договориться с Ким Чен Ыном о поставках оружия — Госдеп 16 августа, 04:49 Ким Чен Ын (Фото:KCNA через REUTERS)

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Россия хочет договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном о поставках оружия.



Об этом сообщает The Guardian.

«Любое сотрудничество в области безопасности или соглашение по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушили бы ряд резолюций Совета безопасности ООН», — заявил представитель Госдепа США.



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Он отметил, что кремль больше всего полагается на КНДР и Иран для продолжения войны против Украины.

«Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить этот вид военного сотрудничества с КНДР», — заявил Патель.

26 июля глава минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.